«Торино» согласился продать Белотти «Зениту». Форвард хочет остаться в Италии
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Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти хотел бы остаться в Серии А, сообщает Tuttosport.
Однако в Италии нет клуба, который мог бы сейчас претендовать на форварда. За границей Белотти, кроме «Зенита», интересен «Севилье», «Арсеналу» и «Тоттенхэму».
«Торино» уже согласился продать Андреа в «Зенит» за € 30 млн плюс бонусы. Белотти не заинтересован в этом переходе.
Сообщалось, что Белотти не собирается переезжать в Россию. Контракт Белотти истекает в июне 2022 года, «Торино» настаивает на его продлении. Клуб предлагает Андреа четырёхлетнее соглашение с зарплатой € 4 млн в год, включая бонусы. Нападающий задумается над предложением, как только вернётся из отпуска.
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