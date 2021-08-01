Помощник Шевченко подтвердил уход тренерского штаба сборной Украины

Андреа Малдера, помощник Андрея Шевченко в сборной Украины, подтвердил уход тренерского штаба украинской национальной команды.



«Наша работа с Украинской ассоциацией футбола сегодня официально завершилась. Я благодарю всех игроков, персонал, президента ассоциации за прекрасную возможность, которая была у нас. Но прежде всего я хочу поблагодарить болельщиков и людей, которые всегда заставляли меня чувствовать себя как дома. Я отдал всё и получил многое в ответ. Вы навсегда останетесь в моём сердце», — написал Малдера на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).