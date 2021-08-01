Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Помощник Шевченко подтвердил уход тренерского штаба сборной Украины

Помощник Шевченко подтвердил уход тренерского штаба сборной Украины
Комментарии

Андреа Малдера, помощник Андрея Шевченко в сборной Украины, подтвердил уход тренерского штаба украинской национальной команды.

«Наша работа с Украинской ассоциацией футбола сегодня официально завершилась. Я благодарю всех игроков, персонал, президента ассоциации за прекрасную возможность, которая была у нас. Но прежде всего я хочу поблагодарить болельщиков и людей, которые всегда заставляли меня чувствовать себя как дома. Я отдал всё и получил многое в ответ. Вы навсегда останетесь в моём сердце», — написал Малдера на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).

Новость по теме
Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021