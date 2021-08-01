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«Локомотив»: не намерен менять Николича, он пользуется доверием руководства

«Локомотив»: не намерен менять Николича, он пользуется доверием руководства
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Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера Марко Николича.

«Локомотив» не намерен менять главного тренера Марко Николича. У него трёхлетний контракт, и Марко пользуется доверием и полной поддержкой руководства», — приводит слова Бедарева Sport24.

«Чемпионат» сообщал, что новое руководство «Локомотива» в лице Ральфа Рангника и Томаса Цорна не заинтересовано в длительном сотрудничестве с нынешним тренером команды Марко Николичем.

Ранее «Краснодар» сообщил о скором переходе полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка в стан «быков». «Краснодар» и «Локомотив» достигли предварительной договорённости о трансфере поляка. Контракт с клубом будет подписан после прохождения медосмотра.

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