Артета — о травме Парти: пока всё выглядит плохо

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признал, что полузащитник команды Томас Парти может надолго выбыть из строя из-за травмы. Сегодня, 1 августа, Парти получил травму в товарищеском матче с «Челси». Ганец был заменён в концовке первого тайма после того, как получил травму лодыжки.

«Я только что говорил с доктором. Завтра ему сделают рентген. Но пока всё выглядит плохо», — цитирует Артету Football.London.

После стыка с Рубеном Лофтус-Чиком Парти был вынужден покинуть поле, его на 40-й минуте заменил Гранит Джака.

Ранее сообщалось, что Джака может перейти в «Рому». Позднее появилась информация, согласно которой лондонцы намереваются сохранить игрока и продлить с ним контракт. В случае серьёзной травмы Парти Джака может получить больше игрового времени.

Что касается самого товарищеского матча, то он завершился победой «Челси» со счётом 2:1. У синих по одному разу забили Кай Хаверц и Тэмми Абрахам, а у «Арсенала» отличился Джака.