«Краснодар» минимально уступил «Химкам» в матче 2-го тура РПЛ

Сегодня, 1 августа, «Краснодар» встретился с подмосковными «Химками». Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершился неожиданной победой гостей со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга.

Единственный гол в матче был забит на 62-й минуте. Его автором стал Илья Кухарчук, которому ассистировал Бесард Сабович. Стоит отметить, что в первом тайме «Краснодар» не реализовал пенальти. На 79-й минуте автор единственного гола в матче Илья Кухарчук получил красную карточку, но это не помешало «Химкам» удержать преимущество. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу гостей.

В 1-м туре «Краснодар» на выезде разгромил «Урал» со счётом 3:0. «Химки» дома проиграли «Зениту» (1:3). Таким образом, за два стартовых тура РПЛ «Краснодар» и «Химки» заработали по три очка.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Химки» заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» финишировал на десятом месте.