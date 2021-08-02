Артета: Джака останется в «Арсенале», он — ключевой игрок команды

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что полузащитник Гранит Джака не покинет команду во время летнего трансферного окна. Накануне, 1 августа, лондонцы лишились полузащитника Томаса Парти. В товарищеском матче с «Челси» (1:2) он получил травму лодыжки, его в итоге заменил Джака. После матча Артета признал, что пока ситуация с Парти выглядит плохо.
«Гранит останется в команде. Он — ключевой игрок «Арсенала», — цитирует Артету TalkSPORT.
Ранее появилась информация о возможном уходе Джаки в «Рому». По данным СМИ, в его переходе заинтересован новый главный тренер римлян Жозе Моуринью.
Джака защищает цвета «Арсенала» с 2016 года, а ранее выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн, контракт футболиста с «канонирами» действует до 2023 года.
В минувшем сезоне хавбек провёл 31 матч в английской Премьер-лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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