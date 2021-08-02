Перуанский защитник, которым интересовался «Локомотив», перешёл в «Гранаду»

Защитник сборной Перу Луис Абрам стал игроком испанской «Гранады». Он подписал с клубом контракт на три года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как сообщала Marca, на футболиста претендовал московский «Локомотив». Российский клуб предпринимал попытки подписать центрального защитника. В текущем сезоне Абрам сыграл за «Велес Сарсфилд» 17 матчей и забил один мяч. На его счету 28 матчей и один гол в составе сборной Перу. На Кубке Америки — 2021 он сыграл два матча.

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Гранада» с 46 очками заняла девятое место, остановившись в 12 очках от зоны еврокубков.

В середине июля «Гранада» подписала 34-летнего колумбийского нападающего Карлоса Бакку, выступавшего за «Вильярреал» с 2017 года.