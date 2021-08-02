Валерий Карпин: надеемся на появление Норманна в составе в ближайших турах
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о восстановлении травмированных футболистов. Матч 2-го тура с «Зенитом» (2:4) пропускали Деннис Хаджикадунич, Али Соу и Матиас Норманн.
«Что с Норманном, Соу и есть ли предварительный диагноз по Хаджикадуничу? По Деннису пока вообще непонятно. Мы надеемся на появление Норманна в составе в ближайших турах. Прогноз по Соу более длительный», — сказал Карпин на пресс-конференции после матча.
Норманн и Соу в нынешнем сезоне ещё не выходили на поле. В свою очередь, Хаджикадунич вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2), но в концовке был заменён из-за повреждения.
«Ростов» стартовал с двух поражений подряд. В свою очередь, «Зенит» одержал две победы на старте сезона.
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