Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко стал отцом. Вчера, 1 августа, супруга игрока Влада Седан родила девочку.



«Родная, спасибо тебе. Вы — моя жизнь!» — написал Зинченко на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Александра Зинченко в «Инстаграме».



В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 32 встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя результативными передачами. На прошедшем чемпионате Европы по футболу — 2020 в составе сборной Украины в пяти матчах на его счету один забитый мяч и аналогичное количество голевых передач. Сборная Украины на чемпионате Европы — 2020 дошла до четвертьфинала, где разгромно уступила национальной команде Англии (0:4).