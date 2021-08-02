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Александр Зинченко стал отцом

Александр Зинченко стал отцом
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко стал отцом. Вчера, 1 августа, супруга игрока Влада Седан родила девочку.

«Родная, спасибо тебе. Вы — моя жизнь!» — написал Зинченко на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Александра Зинченко в «Инстаграме».

В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 32 встречах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя результативными передачами. На прошедшем чемпионате Европы по футболу — 2020 в составе сборной Украины в пяти матчах на его счету один забитый мяч и аналогичное количество голевых передач. Сборная Украины на чемпионате Европы — 2020 дошла до четвертьфинала, где разгромно уступила национальной команде Англии (0:4).

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