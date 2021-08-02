Почеттино ответил на вопрос о возможном переходе в «ПСЖ» Погба

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не стал отвечать на вопрос, попытается ли парижский клуб оформить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. О возможном переходе француза Почеттино спросили после поражения его команды в матче за Суперкубок Франции с «Лиллем» (0:1).
«Посмотрите на список игроков, которые остались дома и не полетели на этот матч. У нас много футболистов.
Половина нашего состава осталась дома. Ещё несколько игроков находятся в отпуске. Думаю, что мы хорошо играли, я доволен. И я сейчас не хочу говорить о футболистах, которые не выступают за наш клуб», — приводит слова Почеттино Manchester Evening News.
В прошлом сезоне Погба провёл 26 матчей в английской Премьер-лиге, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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