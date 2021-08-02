Агент Пьянича обсудит с руководством «Ювентуса» возвращение игрока в команду

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич намеревается вернуться в «Ювентус». Как сообщает Mundo Deportivo, агент полузащитника уже в ближайшее время проведёт переговоры с туринским клубом о возвращении футболиста.

Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год. Футболист перебрался в «Барселону» летом 2020 года, подписав контракт на четыре года. В обратном направлении последовал бразильский полузащитник Артур.

В минувшем сезоне Пьянич провёл лишь 19 матчей в Примере и ни разу не смог отличиться. Теперь босниец хочет вернуться в Италию, где он был одним из лидеров команды. Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Пьянича на валлийского полузащитника Аарона Рэмси, но пока неизвестно, готовы ли каталонцы на обмен.