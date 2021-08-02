Агент Пьянича обсудит с руководством «Ювентуса» возвращение игрока в команду
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич намеревается вернуться в «Ювентус». Как сообщает Mundo Deportivo, агент полузащитника уже в ближайшее время проведёт переговоры с туринским клубом о возвращении футболиста.
Пьянич выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год. Футболист перебрался в «Барселону» летом 2020 года, подписав контракт на четыре года. В обратном направлении последовал бразильский полузащитник Артур.
В минувшем сезоне Пьянич провёл лишь 19 матчей в Примере и ни разу не смог отличиться. Теперь босниец хочет вернуться в Италию, где он был одним из лидеров команды. Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Пьянича на валлийского полузащитника Аарона Рэмси, но пока неизвестно, готовы ли каталонцы на обмен.
Новость по темеЭкс-директор «Барселоны»: Пьянич хотел бы вернуться в «Ювентус»
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