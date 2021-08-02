Мостовой — об уходе Карпина из «Ростова»: не справился со стрессом совмещения за 2 недели

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход Валерия Карпина из «Ростова».
«Уже три недели назад я сказал, что так и будет. Все говорили, что в совмещении ничего такого, а я привёл пример: а если «Ростов» первые две-три игры проиграет, и Карпин скажет, что уходит, что будет?! Зачем тогда нужна была пресс-конференция, говорили про совмещение? Кому это вообще было нужно. Люди не понимают, что совмещение — это не по-спортивному и не по-футбольному. Мы пришли к этому, не знаю, в пользу или во вред это сборной, но раньше нельзя было так сделать? Нужно выбирать изначально: команда, сборная или свободным.
Это сборная страны, сборная 150-миллионной страны! Все говорили, что потянет, потянет, и вот теперь это. Не справился со стрессом совмещения за две недели, уже начинается. Только ещё вопрос, все, кто приводит кандидатов и принимает решение, не знают, что так нельзя делать? Карпин мог, конечно, остаться, наводить порядок и тут и там. Но, видимо, решили расстаться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 2 августа 2021
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