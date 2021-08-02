«Новый бык в городе». Крыховяк — о переходе в «Краснодар»

Полузащитник Гжегож Крыховяк, который сегодня перешёл из «Локомотива» в «Краснодар», посвятил своему трансферу пост в социальных сетях.
«Новый бык в городе», — написал Крыховяк в своём «твиттере», прикрепив фото, сделанное после подписания контракта.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что поляк подписал контракт с «Краснодаром» на три года. Также стало известно, что Крыховяк имел четыре предложения от различных клубов, но именно предложение «Краснодара» оказалось для полузащитника максимально привлекательным.
Гжегож Крыховяк выступал за «Локомотив» с 2018 года. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил девять голов и отдал три результативные передачи. С 2008 года Крыховяк вызывается в национальную команду Польши. До переезда в Россию Крыховяк успел поиграть за «ПСЖ», «Севилью», «Вест Бромвич Альбион» и ряд других клубов.
- 2 августа 2021
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