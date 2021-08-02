Федотов: ахматовцы вытащили из себя все силы, но «Сочи» выстоял

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

«Заслуженная победа. Мы контролировали первый тайм, а второй не изменил соотношение сил. Ахматовцы вытащили из себя все силы, но мы заслуженно выстояли и взяли три очка», — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи».

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ахмат» проиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 26-й минуте хавбек «Ахмата» Даниил Уткин забил автогол. Кристиан Нобоа со штрафного навесил к линии вратарской, где Уткин в борьбе с соперником головой срезал мяч в угол своих же ворот. На 59-й минуте Марко Дуганджич увеличил преимущество сочинцев. Нобоа от центральной линии вырезал роскошную передачу на ход Дуганджичу, тот убежал от защитника, в штрафной ушёл влево от выбежавшего навстречу голкипера, обыграв его, и пробил в почти пустые ворота. На 86-й минуте Габриэль Янку отыграл один мяч.