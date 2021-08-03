Энтони Тейлор обслужит ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — «Спартак»

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УЕФА назначил бригаду арбитров, которые обслужат ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Спартаком».

Этот матч обслужит Энтони Тейлор (Англия). Ассистентами главного рефери будут Гэри Бесвик и Адам Нанн (оба – Англия). Четвёртый судья — Дэвид Кут (Англия).

Ответный матч между «Бенфикой» и «Спартаком» состоится 10 августа в Лиссабоне.

Первый матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.

Эту встречу обслужит испанская бригада судей во главе с Карлосом дель Серро. Помогать ему будут ассистенты Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Четвёртый рефери — Хавьер Альберола.

Ранее сообщалось, что «Спартак» встретится с ПСВ или «Мидтьюлланном» в раунде плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет португальскую «Бенфику».