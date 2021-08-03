Джо Харт станет игроком «Селтика»

Голкипер «Тоттенхэма» Джо Харт с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Селтике». «Кельты» рассматривают Харта на роль основного вратаря, информирует инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, в «Селтике» Харт будет получать примерно € 17,5 тыс. Медосмотр и официальное объявление трансфера ожидаются на этой неделе.
34-летний вратарь перешёл в «Тоттенхэм» в 2020 году. За сезон голкипер провёл 10 матчей и пропустил восемь голов, пять раз оставив ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Харта в € 2 млн.
Наиболее известен голкипер по игре за «Манчестер Сити» в период с 2006 по 2018 год. С «горожанами» он завоевал шесть трофеев — два титула чемпиона Англии, Кубок, Суперкубок страны и два Кубка лиги. Будучи игроком манкунианцев, уходил в аренду в «Транмир Роверс», «Блэкпул», «Бирмингем Сити», «Торино» и «Вест Хэм Юнайтед». В сборную Англии вызывался с 2008 по 2017 год.
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