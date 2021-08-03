Александр Ерохин — лучший игрок 2-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Лучшим игроком тура признан полузащитник «Зенита» Александр Ерохин с оценкой 9,7, который отметился двумя голами и одной результативной передачей в матче с «Ростовом» (4:2).
Вторую по величине оценку получил голкипер «Химок» Илья Лантратов (8,6). Подмосковный клуб на выезде обыграл «Краснодар» (1:0). Замыкает тройку лучших игроков тура нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, который забил гол и отдал голевую передачу в матче с тульским «Арсеналом» (3:0).
Сборная тура: Илья Лантратов («Химки») — Дуглас Сантос («Зенит»), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Дмитрий Тихий («Химки»), Николай Рассказов («Спартак») — Хвича Кварацхелия («Рубин»), Вендел («Зенит»), Олег Шатов («Рубин»), Александр Ерохин («Зенит») — Фёдор Смолов («Локомотив»), Джордже Деспотович («Рубин»).
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