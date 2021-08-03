Агент Лахтер: кто возглавит «Ростов»? Поговаривают о главном тренере «Факела»

Агент Деннис Лахтер высказался по поводу ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» и рассказал, кого хотел бы видеть новым наставником команды. Также он сказал, что в «Ростове» поговаривают о кандидатуре тренера «Факела» Олега Василенко.

«Валерий Карпин сделал мужественный и ответственный шаг, прекрасно понимая, что он, совмещая должности, не сможет полностью сконцентрироваться ни на «Ростове», ни на сборной. Имея опыт и определённые реализации в качестве тренера на клубном уровне, он решил полностью посвятить себя сборной и добиться максимального результата. Это непростое решение заслуживает уважения.

Мы не знаем истинных мотивов, которые кроются за реверансами и эпитетами со стороны руководства «Ростова» по отношению к Карпину и наоборот. Ясно одно, что теперь у сборной появляется больше шансов попасть на чемпионат мира, так как тренер всецело будет погружён в решение этой задачи. А у «Ростова» есть шанс пригласить нового тренера и получить новый импульс для развития. Отрадно, что здравый смысл восторжествовал.

Кто бы мог возглавить «Ростов»? Претенденты всегда есть. Мне было бы интересно, если бы «Ростов» возглавил иностранный специалист. Причём иностранный специалист без российского бэкграунда. Не условный Божович, который уже известен в России… Было бы интересно увидеть молодого амбициозного тренера, который уже добился определённых результатов, для которого деньги будут вторичны, европейский подход, отсутствие зависимости и ангажированности со стороны российского околофутбола.

К сожалению, у нас «пони бегают по кругу»… Новых имён практически нет. Существует «вечный» пул тренеров. Поговаривают об Олеге Василенко из «Факела», поживём — увидим.

Пригласит ли Карпин нападающего Артёма Дзюбу в сборную? Валерий Георгиевич долго играл в Европе, прекрасно понимает уровень взаимоотношений тренера и футболиста. Сам был далеко не подарок, с характером, далёким от покладистого. Ругался с тренерами и на поле заводился с пол-оборота. Наверняка помнит подход европейских тренеров, сумевших найти взаимодействие с ним. Если Дзюба будет соответствовать уровню сборной и не сдуется, то все те перепалки и открытая неприязнь между ними будут задвинуты в долгий ящик», — приводит слова Лахтера Legalbet.