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Руй Витория: уверен, «Спартак» в матче с «Бенфикой» поддержит вся Россия

Руй Витория: уверен, «Спартак» в матче с «Бенфикой» поддержит вся Россия
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мыслями о предстоящем матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой», а также высказался об ограничениях по допуску болельщиков на стадион в Москве.

Что «Спартак» противопоставит «Бенфике»? Она хороша усилилась, клубу нужны титулы. Подбор игроков у них хороший – есть опытные футболисты, футболисты с большим международным опытом. У нас есть своя стратегия, но каких-то масштабных изменений у нас не будет – за короткий временной промежуток нет возможности и смысла менять что-то кардинально. Верю, что мы выполним задачу, у нас будут моменты, но нельзя забывать и о том, что соперник очень силён.

Я очень сожалею, что многие не смогут прийти на стадион. В этих условиях ограничений мы до сих пор не видели нашего полного стадиона — а это было бы здорово. Подобные матчи заслуживают полных арен, но таковы реалии. Уверен, что «Спартак» поддержит вся Россия. Мы будем играть для всех, кто живёт этим клубом», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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