Пиняев высказался на тему возможного перехода в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев заявил, что пока не может перейти в зарубежный клуб.

«Для тех, кто постоянно спрашивает про «Манчестер Юнайтед», отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать — тем лучше. Однако я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года всё может кардинально измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Не буду загадывать», — сказал Пиняев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире.