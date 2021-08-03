Пиняев высказался на тему возможного перехода в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев заявил, что пока не может перейти в зарубежный клуб.
«Для тех, кто постоянно спрашивает про «Манчестер Юнайтед», отвечу, что до 18 лет я не могу никуда уехать. Конечно, есть желание и амбиции поиграть в Европе. Чем раньше уезжать — тем лучше. Однако я прекрасно понимаю, что в 18 лет вряд ли смогу это сделать. За эти два года всё может кардинально измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Не буду загадывать», — сказал Пиняев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире.
- 3 августа 2021
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