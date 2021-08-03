Матч отбора ЛЧ «Спарта» — «Монако» был приостановлен из-за расистских выкриков с трибун

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако», проходящий на стадионе «Дженерали Арена — Летна» в Праге, был приостановлен.

Причиной остановки стали расистские оскорбления в адрес полузащитника «Монако» Орельен Чуаэми со стороны болельщиков пражского клуба.На 37-й минуте встречи Чуаэми забил гол после передачи российского хавбека Александра Головина. Болельщики «Спарты» начали оскорблять Чуаэми, после чего игроки «Монако» обратились к судье. Позже игра была возобновлена. По информации Canal+, футболисты «Монако» уже подали официальную жалобу на поведение фанатов пражского клуба.

Ответный матч квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» — «Спарта» пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако 10 августа.