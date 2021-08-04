«Челси» готовит новое предложение по Лукаку, форварду готовы платить € 12 млн за сезон

«Челси» готовит новое предложение «Интеру» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, «Челси» готов предложить «Интеру» около € 130 млн. Самому футболисту лондонцы готовы предложить долгосрочный контракт с заработной платой в € 12 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб предложил нерадзурри € 100 млн, а также защитника Маркоса Алонсо за Ромелу, однако «Интер» ответил отказом, поскольку намерен сохранить форварда.

Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.