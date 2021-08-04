Ромелу Лукаку заинтересован в переходе в «Челси»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заинтересован в возвращении в «Челси», сообщает The Sun.

По данным источника, бельгиец хочет проявить себя в лондонском клубе. Лукаку понимает, что теперь в «Челси» он будет ключевым футболистом. При этом, форвард не будет настаивать на том, чтобы «Интер» обязательно продал его в «Челси».

Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов предложить «Интеру» около € 130 млн. Самому футболисту лондонцы готовы предложить долгосрочный контракт с заработной платой в € 12 млн за сезон.