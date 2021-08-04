Наумов: Тикнизян — перспективный игрок. А молодёжь ЦСКА в последнее время останавливается

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на переход полузащитника Наира Тикнизяна в состав железнодорожников.
«Трансфер просматривался давно, о нём ещё в прошлом году говорили. Тикнизян — перспективный футболист. В ЦСКА молодёжь останавливается в росте в последнее время: Обляков, Ахметов, Чалов, Кучаев. Они не очень прибавляют, даже не знаю, с чем это связано. Может, смена клуба пойдёт на пользу Тикнизяну. Николич неплохо работает с молодёжью, умеет находить им место на поле, придать ускорение. Очень хороший трансфер для «Локомотива». Тем более, Рыбус на левом крае не всегда хорошо выступает: бывают срывы, спады, травмы. Конкуренция для Рыбуса в лице Тикнизяна будет полезной. А что касается Мухина, то его не отдавали, сам ушёл. Надо было удержать, а они не стали этого делать — ошибка менеджмента «Локомотива», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 4 августа 2021
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