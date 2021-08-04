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«Енисей» пробился в групповой этап Кубка России

«Енисей» пробился в групповой этап Кубка России
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В матче за выход в групповой этап Кубка России «Енисей» принимал «Акрон». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 2:1.

На 23-й минуте гости получили возможность выйти вперёд, но нападающий Артём Делькин не реализовал пенальти. Под занавес первого тайма, на 42-й минуте, гости повели в счёте благодаря точному удару полузащитника Егора Иванова. В начале второй половины встречи, на 52-й минуте, красноярцы удвоили преимущество усилиями хавбека Алексея Скворцова. Команда из Тольятти впоследствии отыграла один мяч — на 65-й минуте забил полузащитник Владлен Бабаев.

Благодаря этой победе «Енисей» вышел в групповой этап Кубка России сезона-2021/2022. В группе с красноярцами будут ещё две команды, одна из которых выступает в Российской Премьер-Лиге.

Кубок России. 1/64 финала
04 августа 2021, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Иванов – 42'   2:0 Скворцов – 52'   2:1 Бабаев – 65'
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