«Енисей» пробился в групповой этап Кубка России

В матче за выход в групповой этап Кубка России «Енисей» принимал «Акрон». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 2:1.
На 23-й минуте гости получили возможность выйти вперёд, но нападающий Артём Делькин не реализовал пенальти. Под занавес первого тайма, на 42-й минуте, гости повели в счёте благодаря точному удару полузащитника Егора Иванова. В начале второй половины встречи, на 52-й минуте, красноярцы удвоили преимущество усилиями хавбека Алексея Скворцова. Команда из Тольятти впоследствии отыграла один мяч — на 65-й минуте забил полузащитник Владлен Бабаев.
Благодаря этой победе «Енисей» вышел в групповой этап Кубка России сезона-2021/2022. В группе с красноярцами будут ещё две команды, одна из которых выступает в Российской Премьер-Лиге.
- 4 августа 2021
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