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Юрий Сёмин рассказал о ходе переговоров с «Ростовом»

Юрий Сёмин рассказал о ходе переговоров с «Ростовом»
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Новый главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин рассказал о ходе переговоров с руководством ростовского клуба.

«События развивались очень быстро. Когда я получил первый звонок из «Ростова», то находился в испанской Марбелье. Тут же собрался и приехал. Все было оформлено быстро и конкретно, выстроено правильно.

Особо долгих переговоров не было, мы сразу поняли друг друга. Оказались на одной волне, все его мысли и идеи мне понравились. С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Сегодня последнюю тренировку провёл Валерий Карпин, потом мы с ним пообедали. Спасибо ему за приятные слова и хорошие пожелания. Будем сотрудничать по всем направлениям», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».

Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

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