Юрий Сёмин рассказал о ходе переговоров с «Ростовом»

Новый главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин рассказал о ходе переговоров с руководством ростовского клуба.
«События развивались очень быстро. Когда я получил первый звонок из «Ростова», то находился в испанской Марбелье. Тут же собрался и приехал. Все было оформлено быстро и конкретно, выстроено правильно.
Особо долгих переговоров не было, мы сразу поняли друг друга. Оказались на одной волне, все его мысли и идеи мне понравились. С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Сегодня последнюю тренировку провёл Валерий Карпин, потом мы с ним пообедали. Спасибо ему за приятные слова и хорошие пожелания. Будем сотрудничать по всем направлениям», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».
Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.
- 4 августа 2021
-
22:16
-
22:11
-
22:08
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:47
-
21:38
-
21:33
-
21:25
-
21:15
-
21:10
-
21:03
-
21:02
-
20:50
-
20:38
-
20:27
-
20:18
-
19:47
-
19:40
-
19:29
-
19:26
-
19:06
-
19:02
-
18:57
-
18:49
-
18:48
-
18:43
-
18:30
-
18:14
-
18:09
-
17:53
-
17:43
-
17:38
-
17:28