Сёмина представили футболистам «Ростова» в присутствии Карпина. Видео

«Ростов» в своём «инстаграме» опубликовал видео, в котором показал, как команде представили нового главного тренера Юрия Сёмина.
Когда ролик был снят, не уточняется. В нём Сёмин заходит в комнату с игроками ростовчан в сопровождении своего предшественника Валерия Карпина и президента клуба Арташеса Арутюнянца. Специалист и управленец выступают с речью под аплодисменты футболистов.
Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.
Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
- 4 августа 2021
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