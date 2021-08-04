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Сёмина представили футболистам «Ростова» в присутствии Карпина. Видео

Сёмина представили футболистам «Ростова» в присутствии Карпина. Видео
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«Ростов» в своём «инстаграме» опубликовал видео, в котором показал, как команде представили нового главного тренера Юрия Сёмина.

Когда ролик был снят, не уточняется. В нём Сёмин заходит в комнату с игроками ростовчан в сопровождении своего предшественника Валерия Карпина и президента клуба Арташеса Арутюнянца. Специалист и управленец выступают с речью под аплодисменты футболистов.

Последней командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но на днях покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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