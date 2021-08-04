Слуцкий: все игроки «Рубина», приехавшие на матч с «Ракувом», готовы играть

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с польским клубом «Ракув».



«Мы со всей серьёзностью готовимся к завтрашнему поединку, поэтому все футболисты, которые прибыли, готовы. У нас отсутствуют несколько человек по причинам травмы, но, повторюсь, все, кто приехал с нами, готовы участвовать в игре.



Я никогда не имею длинных планов, сейчас мы готовимся к игре, которая важная для нас. Она наверняка будет очень сложная, об остальных матчах мы пока не думаем. Так как сейчас отменили правило выездного гола, не так уж и важно, где начинать серию: дома или на выезде. Мицуке Сайто готовится к игре, у него есть шанс появиться на поле, как и у любого другого футболиста», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».