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Слуцкий: все игроки «Рубина», приехавшие на матч с «Ракувом», готовы играть

Слуцкий: все игроки «Рубина», приехавшие на матч с «Ракувом», готовы играть
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с польским клубом «Ракув».

«Мы со всей серьёзностью готовимся к завтрашнему поединку, поэтому все футболисты, которые прибыли, готовы. У нас отсутствуют несколько человек по причинам травмы, но, повторюсь, все, кто приехал с нами, готовы участвовать в игре.

Я никогда не имею длинных планов, сейчас мы готовимся к игре, которая важная для нас. Она наверняка будет очень сложная, об остальных матчах мы пока не думаем. Так как сейчас отменили правило выездного гола, не так уж и важно, где начинать серию: дома или на выезде. Мицуке Сайто готовится к игре, у него есть шанс появиться на поле, как и у любого другого футболиста», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».

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