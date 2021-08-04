«Не хочу быть терпилой». Дмитрий Попов заявил об уходе из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что завтра напишет заявление об уходе из московского клуба.



«Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтьелем. У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Копа Америка за 10 млн евро — при том, что на Transfermarkt он стоит 17 млн. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5 млн, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10 млн.

Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно — объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».

Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой.

Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба. Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось. Теперь понимаю: с учётом того, что по составу идут консультации с ее любимцем Тедеско, и не могло измениться. Не могу мириться с откровенным недоверием своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остаётся сделать, — это уйти. Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру? Может, Доменико формирует команду под себя?» — цитирует Попова «Спорт-экспресс».