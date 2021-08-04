Руй Витория рассказал, комфортно ли ему работать в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2) отметил, что доволен условиями работы, созданными в клубе.

«Говоря о доверии и сплочённости, мы проиграли и надо понимать, что мы хотим от клуба сейчас и в будущем. В ЛЧ ещё ничего не потеряно, у нас отличная команда и ребята, у которых горят глаза. Мы находимся на начальном этапе формирования игры в еврокубках, разница с другими командами большая. Но мне нравится, как мы работаем и тренируемся, нам противостоял сложный соперник – сравните по статистике. У нас есть цель и путь, в который я верю.



Комфортно ли мне работать в «Спартаке» в таких условиях? У меня контракт на два года, и я доволен условиями, которые созданы в клубе. Буду работать здесь независимо от того, кто будет рядом – все условия для занятий профессиональной деятельности есть. Но если мы хотим добиться чего-то на высоком уровне, то нужна стабильность. Я полон желания работать здесь и добиться хорошего для «Спартака», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.