Руй Витория: «Спартаку» нужна революция в плане развития команды. Но имеем то, что имеем

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о необходимости усиления команды после поражения в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Что касается усиления, то это обсуждается с руководством клуба, о деталях говорить не буду. Одно дело играть в Лиге чемпионов, другое – в РПЛ, «Бенфика» укомплектована сборниками больших стран. Нам нужна революция в плане развития команды, игровой опыт необходим. Но имеем то, что имеем, командой я доволен», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, ответный матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА между «Бенфикой» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) 10 августа.