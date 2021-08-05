Бакаев хватался за голову, Ларссон прыгал на голову Мариу. Яркие фото с матча «Спартака»

4 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Спартак» проиграл «Бенфике». Встреча завершилась со счётом 0:2.
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:0).
«Квалификация всегда непростая, не знаешь, чего ждать от соперника – они бывают разного уровня. Мы показали качественный футбол, контролировали игру почти весь матч, могли побеждать и 4:0, и 5:0 – временами «Спартак» играл в гандбол. За две руки судья мог бы назначить пенальти – если бы был VAR, то он бы поправил арбитра», — передаёт слова Жезуша корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Бенфика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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