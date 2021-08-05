«Интер» рассматривает колумбийского форварда «Аталанты» Сапату в качестве замены Лукаку

Миланский «Интер» начал поиски на позицию основного нападающего команды на случай продажи 28-летнего бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, «Челси» достиг договорённости о контракте с Лукаку, согласно которому он будет зарабатывать € 12 млн за сезон, а «Интер» может получить от продажи € 120 – 130 млн.
В качестве одного из главных кандидатов на замену Лукаку рассматривается 28-летний колумбийский нападающий «Аталанты» Дуван Сапата. В свою очередь, «Аталанта» готова приобрести Тэмми Абрахама из «Челси».
В прошедшем сезоне-2020/2021 Дуван Сапата принял участие в 49 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых ему удалось забить 19 мячей и отдать 14 результативных передач.
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