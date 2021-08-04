Кристиан Эриксен вернулся в расположение «Интера». Ему предстоит восстановление

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен прибыл в расположение команды, сообщает пресс-служба клуба.
29-летний футболист встретился с партнёрами и тренерским штабом. Отмечается, что Кристиан находится в идеальном физическом и психологическом состоянии. Ему предстоит пройти курс восстановления под присмотром датских врачей.
Фото: Официальный сайт ФК «Интер»
Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор. Сообщалось, что он не сможет играть минимум до февраля 2022 года.
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