«Аякс» разгромил «Лидс Юнайтед»

«Аякс» одержал победу в товарищеском матче с «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась со счётом 4:0.



Хозяева вышли вперёд уже на 2-й минуте, воспользовавшись грубой ошибкой соперника в обороне. В практически пустые ворота забил полузащитник Деви Классен. На 28-й минуте защитник Перр Схюрс прошёл до ворот «Лидса», обыгрался с партнёром и эффектно перебросил вратаря. Под занавес первого тайма, на 43-й минуте, хавбек Райан Гравенберх довёл счёт до разгромного, точно пробив с дальней дистанции.



Итоговый счёт амстердамцы установили незадолго до финального свистка, на 85-й минуте. Отличился нападающий Данило.

Видеообзор матча «Аякс» — «Лидс Юнайтед»: