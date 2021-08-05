«Аякс» разгромил «Лидс Юнайтед»
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«Аякс» одержал победу в товарищеском матче с «Лидс Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершилась со счётом 4:0.
Хозяева вышли вперёд уже на 2-й минуте, воспользовавшись грубой ошибкой соперника в обороне. В практически пустые ворота забил полузащитник Деви Классен. На 28-й минуте защитник Перр Схюрс прошёл до ворот «Лидса», обыгрался с партнёром и эффектно перебросил вратаря. Под занавес первого тайма, на 43-й минуте, хавбек Райан Гравенберх довёл счёт до разгромного, точно пробив с дальней дистанции.
Итоговый счёт амстердамцы установили незадолго до финального свистка, на 85-й минуте. Отличился нападающий Данило.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 августа 2021, среда. 21:15 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
4 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс, Англия
1:0 Классен – 2' 2:0 Схюрс – 28' 3:0 Гравенберх – 43' 4:0 Данило – 85'
Видеообзор матча «Аякс» — «Лидс Юнайтед»:
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