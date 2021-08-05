Тикнизян: остался под Олича, была гарантия, что буду играть. Но в ЦСКА пришёл новый тренер

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян назвал причины, по которым покинул ЦСКА.



«Надеюсь на понимание болельщиков «Локомотива» и ЦСКА. Подписывая контракт с красно-синими, принимал решение исходя из того, что я провёл в армейском клубе много времени. Для меня это был не пустой звук. Несмотря на еврокубки и финансовую составляющую в «Локомотиве», оставался в ЦСКА под Олича. Мы договорились, что работаем вместе. Была гарантия, что я буду играть.



В июне пришёл другой тренер. У меня хорошие отношения с Алексеем Владимировичем [Березуцким]. Мы общались ещё год назад, когда я мог уйти в аренду в «Тамбов». Он меня остановил и повлиял на то, чтобы я остался в ЦСКА. До сих пор благодарен ему за это. Тот момент стал ключевым в моей карьере — я начал попадать в состав. Но в жизни бывает всё. На сборах по тренировкам и товарищеским играм понимал, что на позиции левого защитника я рассматривался под вторым или даже третьим номером. У меня нет абсолютно никаких обид и претензий к Владимирычу — это футбол, и у каждого тренера есть своё видение. Решил, что нужно двигаться дальше, и тут настойчивость «Локомотива» меня сильно подкупила. Пора переворачивать страницу и доказывать свою состоятельность болельщикам, тренерскому штабу и руководству нового клуба», — цитирует Тикнизяна Sport24.

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