Эмануэль Маммана: в «Зените» мне не дали шанса

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана, права на которого принадлежат «Зениту», высказался о неудачной попытке закрепиться в санкт-петербургской команды после возвращения этим летом. Аргентинец прошёл первый сбор, после чего вернулся в аренду в сочинский клуб, где провёл прошлый сезон.
«Я вернулся в «Зенит», действительно планировал побороться за место в составе, но, честно говоря, у меня не было шанса проявить себя. «Зенит-2»? Это было решение клуба, которое я должен был принять, чтобы двигаться дальше. С Семаком мы перед отъездом не общались. Повторюсь, реального шанса мне не дали.
«Зенит» — очень хорошая команда. Мне нравилось играть в Санкт-Петербурге, но, к сожалению, травмы не позволили продемонстрировать всё, что я могу дать «Зениту». Но что делать, такова футбольная жизнь, так получилось. О «Зените» я всегда буду вспоминать только самое хорошее, у меня были замечательные моменты, которые я пережил в вашем замечательном городе. Я этого никогда не забуду. Хочу поблагодарить болельщиков «Зенита». Adios! Спасибо вам за ту любовь, которую вы мне давали. И прошу прощения за то, что мои травмы не дали мне возможности дать вам больше радости. «Зенит» — большой клуб, у которого есть великолепные болельщики», — цитирует Мамману Bobsoccer.
Маммана перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Лиона». Контракт 25-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2022-го.
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