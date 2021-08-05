Буффон объяснил, почему решил вернуться в Серию B

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон, который до недавнего времени защищал цвета туринского «Ювентуса», прокомментировал своё возвращение в итальянскую Серию B.
«Я возвращаюсь в Серию B во второй раз в своей карьере. Я отправился туда в 28 лет, когда был лучшим вратарём в мире. Почему бы мне не сделать это в 43 года? В 2006 году я выбрал «Ювентус», а теперь – «Парму». Я также мог бы играть и в любительской лиге. Мои ценности не изменились бы», — приводит слова Буффона Football Italia.
Напомним, Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из «Пармы» за € 52,8 млн. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи стал чемпионом мира. В 2018 году он покинул итальянский клуб, отправившись в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон вернулся в Турин. В июне 2021 года футболист вернулся в «Парму», где начинал карьеру.
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