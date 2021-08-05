Моратти — о Лукаку: «Интеру» нужно понять, что важнее, деньги или команда

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился мнением о возможной продаже форварда миланцев Ромелу Лукаку. Ранее сообщалось, что Лукаку может перебраться в «Челси» за рекордную сумму для Серии А. Так, лондонцы могут заплатить за него € 130 млн.

«Я не знаю, какая там ситуация. Но я думаю, что в «Интере» заинтересованы возможностью получения столь большой суммы. Впрочем, я не знаю, сможет ли она выровнять экономическую ситуацию в клубе.

Сохранение Лукаку означает получение сильной команды. Поэтому нужно понять, что важнее, деньги или команда? Думаю, что всё зависит от того, действительно ли не обойтись без продажи Ромелу. Но со спортивной точки зрения продажа Лукаку будет большим разочарованием», — цитирует Моратти Calciomercato.