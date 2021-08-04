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Лукаку согласовал контракт с «Челси» с зарплатой € 15 млн в год

Лукаку согласовал контракт с «Челси» с зарплатой € 15 млн в год
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Челси», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Лукаку согласовал контракт с «Челси» с зарплатой € 15 млн в год. Бельгиец подпишет со своим бывшим клубом контракт до 2026 года. «Интер» ждёт официальное предложение от лондонцев в размере € 130 млн.

Сообщалось, что «Челси» готовит новое предложение «Интеру» по трансферу нападающего Лукаку. По данным источника, «Челси» готов предложить «Интеру» около € 130 млн.

Лондонский клуб предлагал нерадзурри € 100 млн, а также защитника Маркоса Алонсо за Ромелу, однако «Интер» отвечал отказом.

Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.

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