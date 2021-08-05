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Месси не собирается подписывать новый контракт с «Барселоной»

Нападающий Лионель Месси не собирается подписывать новый контракт с каталонской «Барселоной». Последняя встреча с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой заставила аргентинца пересмотреть свои взгляды на прошлые договорённости с клубом, информирует Marca.

Ранее СМИ сообщали, что Лапорта, почувствовав лояльность со стороны Месси, попросил аргентинца пойти на очередное снижение зарплаты. До этого стало известно, что стороны уже достигли соглашения.

Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Атлетико» (86).

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