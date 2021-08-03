Президент «Барселоны»: мне снятся сладкие сны, когда я думаю о Месси

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с контрактом аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Каждую ночь мне снятся сладкие сны, когда я думаю о Месси. Переговоры идут хорошо. Мы делаем всё возможное, что в наших силах, чтобы он остался в «Барселоне». Мы в процессе. Месси хочет остаться в «Барселоне», и я ценю это», — приводит слова Лапорты AS.

Ранее сообщалось, что 34-летний футболист поставит подпись в договоре с каталонским клубом в начале августа. До этого момента Месси не будет тренироваться с командой.

Контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.