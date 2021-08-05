«Сочи» — «Партизан»: хозяева открыли счёт в матче, Нобоа реализовал пенальти

Сегодня, 5 августа, «Сочи» встречается с «Партизаном» (Белград, Сербия). Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 66-й минуте открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Эквадорский хавбек реализовал пенальти. Стоит отметить, что одиннадцатиметровый был назначен в спорном моменте — вероятно, фол был за пределами штрафной площади «Партизана». Однако в отсутствии VAR арбитр принял решение самостоятельно и указал на «точку».

Обслуживает встречу бригада арбитров из Молдавии во главе с Думитру Мунтяном. Помогают ему ассистенты Виктор Мардари и Василий Ермишкин. Резервный рефери — Петру Стоянов.

На предыдущем этапе квалификации Лиги конференций «Сочи» дважды переиграл азербайджанскую команду «Кешля» (3:0 и 4:2). «Партизан» в свою очередь победил в двух матчах словацкий клуб «ДАК 1904» (1:0, 2:0).

Напомним, Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.