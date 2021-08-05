Как изменился Месси за время игры в «Барселоне». Лучшие фото великой карьеры Лионеля

5 августа пресс-служба каталонской «Барселоны» объявила об уходе нападающего Лионеля Месси. Прошлый контракт Месси с «Барселоной» истёк в конце июня. Аргентинец защищает цвета каталонцев на протяжении всей карьеры. В минувшем сезоне нападающий провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

«Барселона» от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной жизни и профессиональной карьере», — написала пресс-служба «Барселоны» в «Инстаграме».



«Барселона» в 38 матчах набрала 79 очков и заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021.

Главные кадры карьеры Месси в «Барселоне» — в фотоподборке «Чемпионата».