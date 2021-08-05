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«Это самая захватывающая команда Европы». Грилиш – о переходе в «Манчестер Сити»

«Это самая захватывающая команда Европы». Грилиш – о переходе в «Манчестер Сити»
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Полузащитник Джек Грилиш прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что британец подписал с «горожанами» шестилетний контракт и взял 10-й игровой номер.

«Я невероятно счастлив, что присоединился к «Манчестер Сити» — лучшей команде в Англии с наставником, который считается лучшим в мире. Стать частью этого клуба — мечта.

В течение последних 10 сезонов они неизменно выигрывали крупные трофеи. Приехав в Манчестер, Гвардиола вывел команду на новый уровень. Футбол, в который играет «Сити», является самым захватывающим в Европе. Играть под руководством Хосепа и учиться – это что-то особенно, чего хотел бы любой амбициозный футболист. Мне, честно говоря, не терпится начать, познакомиться со всеми и начать играть», — приводит слова Грилиша официальный сайт «Манчестер Сити».

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Комментарии
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