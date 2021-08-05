«Рубин» сыграл вничью с польским «Ракувом» в Лиге конференций

Сегодня, 5 августа, «Рубин» встретился с польским «Ракувом». Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций проходил на стадионе «Мейски» в Бельско-Бяла (Польша) и завершился с ничейным счётом 0:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Жоау Педру Пиньейру.

На протяжении всего матча темп игры был достаточно высоким. Футбол смотрелся живо и динамично, однако голевых моментов возникало не так уж и много. Как следствие, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью. Ответная встреча команд состоится через неделю, 12 августа.



Напомним, на предыдущем этапе квалификации Лиги конференций «Ракув» одолел литовскую команду «Судува» (0:0 и 0:0, 4:3 пен). Для «Рубина» это первые матчи в турнире.

Лига конференций — третий еврокубковый турнир. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.