Зарема Салихова предложила бывшему спортивному директору «Спартака» проверку на полиграфе

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила бывшему спортивному директору клуба Дмитрию Попову пройти проверку на полиграфе. Ранее он заявил, что Салихова просила избавиться от полузащитника Виктора Мозеса.



«Дмитрий Львович, выложите, пожалуйста, переписки по Мозесу, твои и Аверьянова, с периода ноябрь — 21 февраля, где всеми возможными доводами доказывалось нам, что Мозес очень средний игрок и его нельзя выкупать. После игры кубковой с «Динамо» окончательно с Аверьяновым убедили. Мы же верили своему спортивному директору. Слава богу, Доменико Тедеско доказывал мне обратное и уверял, что Мозес будет мотивированным, ему просто надо набрать форму. А зачехлить вы его хотели в апреле.



Я не буду больше отвечать на ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А ещё лучше полиграф. Посмотрим, кто врёт», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

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