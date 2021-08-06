ФИФА требует от сборной Уругвая убрать две из четырёх звезд с эмблемы

ФИФА рассчитывает, что сборная Уругвая поменяет свою эмблему, сообщает ESPN. По информации источника, Puma, которая обеспечивает уругвайцев формой, сообщила национальной ассоциации футбола, что ФИФА потребовала убрать с эмблемы две из четырёх звёзд до старта чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Звезды на эмблеме уругвайцев символизируют победы на чемпионатах мира (1930, 1950) и Олимпийских играх (1924, 1928). Претензии ФИФА связаны со звёздами, касающимися Олимпиад. В Уругвайской ассоциации футбола не разделяют позицию организации и готовят документы, которые подтверждают легитимность использования этих звёзд.
«ФИФА всегда признавала, даже публично, что Уругвай выиграл четыре чемпионата мира, потому что в 1924 и 1928 годах олимпийский футбольный турнир был организован ФИФА. Только в 1930 году они начали проводить чемпионаты самостоятельно», — сказал вице-президент уругвайской ассоциации футбола Гастон Тилди.
- 6 августа 2021
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