«Краснодар» проиграл «Чертаново» в молодёжном первенстве
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В 4-м туре молодёжного первенства России «Чертаново» принимало «Краснодар». Матч прошёл на стадионе «Арена Чертаново» в Москве и завершился со счётом 2:0.
Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма, на 21-й минуте. Точным ударом отметился полузащитник Георгий Кетов. В начале второй половины встречи, на 49-й минуте, хавбек Максим Якименко удвоил преимущество московской команды и зафиксировал итоговый счёт.
«Чертаново», набрав 10 очков, занимает второе место в группе B молодёжного первенства России, уступая лишь «Ростову» (12). В свою очередь, «Краснодар» располагается на восьмой строчке, имея в активе лишь одно очко.
В следующем туре «Чертаново» сыграет с «Ахматом». «Краснодар» встретится с «Сочи».
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