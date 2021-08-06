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«Краснодар» проиграл «Чертаново» в молодёжном первенстве

«Краснодар» проиграл «Чертаново» в молодёжном первенстве
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В 4-м туре молодёжного первенства России «Чертаново» принимало «Краснодар». Матч прошёл на стадионе «Арена Чертаново» в Москве и завершился со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма, на 21-й минуте. Точным ударом отметился полузащитник Георгий Кетов. В начале второй половины встречи, на 49-й минуте, хавбек Максим Якименко удвоил преимущество московской команды и зафиксировал итоговый счёт.

«Чертаново», набрав 10 очков, занимает второе место в группе B молодёжного первенства России, уступая лишь «Ростову» (12). В свою очередь, «Краснодар» располагается на восьмой строчке, имея в активе лишь одно очко.

В следующем туре «Чертаново» сыграет с «Ахматом». «Краснодар» встретится с «Сочи».

Россия - М-лига. 4-й тур
06 августа 2021, пятница. 13:30 МСК
Чертаново-мол.
Москва
Окончен
2 : 0
Краснодар-мол.
Краснодар
1:0 Кетов – 21'   2:0 Якименко – 49'
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