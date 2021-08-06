«Краснодар» проиграл «Чертаново» в молодёжном первенстве

В 4-м туре молодёжного первенства России «Чертаново» принимало «Краснодар». Матч прошёл на стадионе «Арена Чертаново» в Москве и завершился со счётом 2:0.



Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма, на 21-й минуте. Точным ударом отметился полузащитник Георгий Кетов. В начале второй половины встречи, на 49-й минуте, хавбек Максим Якименко удвоил преимущество московской команды и зафиксировал итоговый счёт.



«Чертаново», набрав 10 очков, занимает второе место в группе B молодёжного первенства России, уступая лишь «Ростову» (12). В свою очередь, «Краснодар» располагается на восьмой строчке, имея в активе лишь одно очко.



В следующем туре «Чертаново» сыграет с «Ахматом». «Краснодар» встретится с «Сочи».