Гвардиола сообщил, что Бернарду Силва и ещё несколько игроков хотят покинуть «Ман Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что несколько футболистов хотят покинуть клуб в это трансферное окно.
«Бернарду Силва и ещё два-три игрока хотят уйти. Когда футболисты хотят покинуть команду и поступают предложения, мы готовы к переговорам. Но всё зависит от них», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Накануне, 5 августа, «Манчестер Сити» объявил о переходе полузащитника сборной Англии Джека Грилиша из «Астон Виллы». Трансфер стал рекордным для английской Премьер-лиги, «горожане» заплатили за новичка € 117 млн. 25-летний футболист взял в новой команде 10-й номер.
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